نفط الوسط والكرخ يتعادلان سلبياً في ممتاز الكرة

2021/03/09 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة نفط الوسط “عندليب الفرات” وضيفه الكرخ “الكناري”، لحساب منافسات دوري الكرة الممتاز.

واقيمت المباراة بين الفريقين اليوم، لحساب مباريات الاسبوع الـ23 من البطولة على ملعب كربلاء الدولي.

ولم ينجح الفريقان في تسجيل الاهداف، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب دون صناعة الفرص.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث اصبح رصيد نفط الوسط 36 نقطة في المركز الخامس، بينما اصبح رصيد الكرخ 28 نقطة في المركز التاسع.

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