ميسان.. القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة

2021/03/09 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة ميسان والمنشآت، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية تمكن من إعتقال متهم في سيطرة الشهيد الرائد موسى جبار، وضبطت بحوزته (35 غم) من مادة الكريستال المخدرة عثر عليها أثناء التفتيش الدقيق لجميع العجلات والأشخاص الوافدين الى المدينة".

وبينت، أن "مفارز الشرطة في السيطرات والطرق الخارجية أحالت المعتقل مع المضبوطات الى الجهات المختصة وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية أصولياً".

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