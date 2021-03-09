توقيع مسودة عدة مشاريع بين وزارة البيشمركة وألمانيا

2021/03/09 | 16:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل اليوم الثلاثاء 9/3/2021 بحضور وكيل الوزارة سربست لزكين والامين العام للوزارة ورئيس هيئة الاركان ومستشارين عسكريين، وقع مسودة لمجموعة مشاريع للقوات الالمانية لوزارة البيشمركة.

ووصف وزير البيشمركة خلال لقاء خطوة المانيا بالمهمة ومحل الاهتمام، وذلك خلال اللقاء مع قائد قوات المانية الفدرالية في اقليم كوردستان الكولونيل هولكر كونكل ونائب القنصل الالماني في اربيل كارتين جاسشكي، معربا عن اعتزازه بالصداقة التاريخية لالمانيا واقليم كوردستان وعن طريق مسودة تلك المشاريع ستتجه قوات البيشمركة نحو مرحلة متقدمة مزدهرة.

واوضح الكولونيل كونكل، ان بلاده ستستمر في المساعدة والتنسيق مع قوات البيشمركة وحكومة اقليم كوردستان وعن طريق هذه المشاريع الجديدة نتطلع الى توسيع خطوات الاصلاح في وزارة البيشمركة واتجاهها نحو ازدهار اكبر.

وقال وزير البيشمركة لقائد القوات الالمانية خلال التوقيع على تنفيذ تلك المشاريع، اننا معا نشكل مشتركا مهما ومؤثرا في حماية امن واستقرار المنطقة وكسر شوكة الارهابيين وباسم شعب وحكومة كوردستان وقوات البيشمركة نشكر شعب وحكومة المانيا وجيشها على قرار البرلمان الالماني بقاء القوات الالمانية في اقليم كوردستان ومساعدتها وتنسيقها مع قوات بيشمركة كوردستان.

PUKmedia اعلام وزارة البيشمركة

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