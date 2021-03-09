العراق.. تسجيل 4610 اصابة و22 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/03/09 | 16:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 4610 اصابة جديدة بكوفيد-19 في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 4610 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة المنصرمة.

واضافت الوزارة: ان عدد حالات التعافي من كورونا بلغت 3692، مبينا انه تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفايروس.

وادناه وثيقة صادرة من وزارة الصحة تبين عدد حالات الاصابة والتعافي والوفيات بكورونا.

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة

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