العلمانية واللادينية مواطن الالتقاء والافتراق 3/3 - ضياء الشكرجي

2021/03/09 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي العلمانية الواقعية:ومن المصطلحات التي أميل إلى استعمالها، لتوضيح أي علمانية ينبغي أن نعتمدها، علاوة على كونها علمانية ديمقراطية، فهي علمانية واقعية، وأقصد بالواقعية أنها تأخذ واقع المجتمع الذي تدعو فيه إلى العلمانية بنظر الاعتبار، لكن دون أن يعني ذلك أنها تستسلم للواقع، بما في ذلك الاستسلام لما تشخص خطأه أو ضرره، بل تعمل على تصحيح ما ترى وجوب تصحيحه فيه، مع اجتناب استخدام أساليب الاصطدام الحاد ......





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