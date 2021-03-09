2021/03/09 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد–NNC وجهت وزارة المالية اليوم الثلاثاء ضربة قاضية لمدير فرع مصرف الرافدين في بغداد وإحالته للتحقيق، وذلك خلال سحب يده من الإدارة.وبحسب وثيقة رسمية حصل عليها “المركز الخبري الوطني”، جاء فيها “سحب يد حسين علي محيسن مدير عام مصرف الرافدين وإحالته للتحقيق وذلك لقيامه بتوقيع عقد مع أحدى شركات الدفع الالكتروني دون إستكمال الاجراءات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



مسؤول بارز في مصرف الرافدين يتلقى ضربة قاضية من المالية المركز الخبري الوطني.

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