2021/03/09 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح يصادق على قانون توفير واستخدام لقاحات كورونا المركز الخبري الوطني.

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