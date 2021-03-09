2021/03/09 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار- NNC أوضح فرع توزيع كهرباء ذي قار اليوم الثلاثاء بأن مدينة أور الأثرية ستبقى مضيئة ولا صحة عن عودة الظلام إليها بعد سحب المولدات الكهربائية المغذية لها عند إنتهاء زيارة بابا الفاتيكان.وقال الفرع في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، بأن “ملاكاته قد نفّذت في وقت سابق مشروع متكامل لإيصال التيار الكهربائي والانارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار: أور الأثرية ستبقى مضيئة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: أور الأثرية ستبقى مضيئة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: أور الأثرية ستبقى مضيئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).