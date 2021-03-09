نائب: جدل نيابي كبير حول الجهة التي تسمي اعضاء المحكمة الاتحادية

2021/03/09 | 16:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشف النائب ديار برواري، الثلاثاء، عن جدل كبير في مجلس النواب حول الجهة التي ترشح اعضاء المحكمة الاتحادية، مبينا انها غامضة في القانون المصوت عليه وتفصيلها غائبة.

وقال برواري لـ/المعلومة/ ان “اغلب الفقرات التي صوت عليها مجلس النواب بما يخص قانون المحكمة الاتحادية لم تسلط الضوء عن الجهة التي تسمي اعضاءالمحكمة الاتحادية وتختارهم”.

واضاف ان “جدل برلماني كبير بين الاعضاء حول كيفية ارشيح اعضاء المحكمة الاتحادية هل هو ترشيح مباشر ام هناك جهة معينة التي ترشح الاسماء وتختارهم وترفعهم لرئاسة الجمهرية للتصويت عليهم”.

واوضح برواري ان “حتى لو حسم الامر بتكليف الجهة التي ترشح لم تحدد حتى الان مما اثر على جميع الحوارات الجارية بشان القانون”.انتهى25و

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