البيتكوين تقفز 7%.. والقيمة السوقية تتجاوز تريليون دولار للمرة الثانية

2021/03/09 | 16:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 7 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتتجاوز قيمتها السوقية حاجز تريليون دولار للمرة الثانية.

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