اقتصاد منطقة اليورو ينكمش بأكثر من التوقعات في الربع الرابع

2021/03/09 | 16:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انكمش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع من 2020، بأكثر من توقعات المحللين، بفعل إجراءات العزل العام الناجمة عن كورونا.

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