قيادي كردي: القضاء في كردستان يتعرض لضغوط أحزاب السلطة

2021/03/09 | 16:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/السليمانية..

أكد القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني شيروان شميراني، الثلاثاء، أن القضاء في إقليم كردستان لا يمارس عمله بشكل مستقل.

وقال شميراني لوكالة /المعلومة/ إن “القضاء في كردستان يتعرض لضغوط كبيرة من أحزاب السلطة الحاكمة تجعله يتخذ قرارات فيها مجاملة لتلك الأحزاب”.

وأضاف أن “ماحصل مع الناشطين في دهوك، وكذلك القضايا والأحكام التي تصدر بحق المعارضين لمجرد اختلافهم مع الأحزاب الحاكمة يظهر هذه الحقيقة، ويجب احترام سلطة القضاء وعدم التدخل بشؤونه”.

وكان نواب ومجموعة كبيرة من القيادات الكردية قد وجهوا انتقادات لاذعة للقضاء في كردستان لإصداره حكما بالسجن 6 سنوات على مجموعة من الناشطين في دهوك، بسبب مشاركتهم في تظاهرات نهاية العام الماضي.



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