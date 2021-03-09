رئيس الجمهورية يصادق على قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا

2021/03/09 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

صادقَ رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء 9 آذار 2021، على قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح اكد خلال توقيعه على القانون، ان المصادقة تأتي لمواجهة مخاطر جائحة كورونا، والإسراع في توفير اللقاحات للمواطنين وحمايتهم من الآثار الناجمة عن هذا الوباء، وتمكين الكوادر الصحية والطبية في توفير المستلزمات الضرورية لعملية التطعيم".وأضاف البيان أن "مصادقة رئيس الجمهورية جاءت بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تمَّ التصويت عليه في المجلس".

وكان مجلس النواب، صوت أمس الإثنين، 08 آذار، 2021 على قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "البرلمان صوت على قانون توفير واستخدام لقاحات فيروس كورونا".

وتنشر بغداد اليوم النص الكامل لقانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا المصوت عليه اليوم في مجلس النواب.

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