البابا فرنسيس يهدي طفلـة عراقيـة ميداليـة ذهبية مطرزة بشعار الفاتيكـان

2021/03/09 | 16:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اهدى بابا الفاتيكـان فرنسيس ، طفلـة عراقيـة تدعـى رزان الموسوي ، هديـة مميزة عبارة عن ميدالية من الذهب الخالص تحمل صورته الشخصيـة مطرزة بشعار الفاتيكان ، وذلك تقديرا من البابا لترحيبها المميز أثناء وصوله إلى محافظة ذي قار لزيارة مدينة أور الاثرية، السبت الماضي./انتهى5

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