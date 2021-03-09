جنوب أفريقيا.. تحذير من عصابات تبيع لقاحات كورونا مزيفة

2021/03/09 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت السلطات في جنوب أفريقيا مواطنيها إلى توخي الحذر، وعدم شراء لقاحات مزيفة لفيروس كورونا تباع على مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت.

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