رئيس الجمهورية يصادق على قانون توفير واستخدام لقاحات كورونا

2021/03/09 | 16:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صادقَ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا.وقال رئيس الجمهورية، خلال توقيعه على القانون، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن المصادقة تأتي لمواجهة مخاطر جائحة كورونا، والإسراع في توفير اللقاحات للمواطنين وحمايتهم من الآثار الناجمة عن هذا الوباء، وتمكين الكوادر الصحية والطبية …

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