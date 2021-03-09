2021/03/09 | 16:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تنضم إلى المحافظات التي أعلنت عن عطلة رسمية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تنضم إلى المحافظات التي أعلنت عن عطلة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).