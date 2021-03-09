مجلس الوزراء يصوت على صرف مكافأة 10 ملايين لعوائل ضحايا كورونا من منتسبي الصحة

2021/03/09 | 16:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على صرف مكافأة (10 ملايين دينار) لعوائل ضحايا كورونا من منتسبي وزارة الصحة.

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