حكومة الاقليم تعقد اجتماعاً خاصاً بمشروع قانون موازنة 2021

2021/03/09 | 16:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شارك رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، في اجتماع خاص حول الاستعدادات الجارية لصياغة مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021.

وقالت حكومة الاقليم في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه "جرى التباحث بشأن الوضع المالي الحالي في الإقليم والاستعدادات الجارية لصياغة مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021، فضلاً عن مناقشة البيانات والنفقات والإيرادات التخمينية للوزارات".

وشدد الاجتماع، بحسب البيان، "على أهمية إعداد مشروع قانون للموازنة يأخذ بنظر الاعتبارات كل الاحتمالات ويضمنها موازنةً واقعيةً وشفافةً تعتمد على الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى جانب العجز المالي والنفقات الفعلية، بهدف تعزيز الشفافية في المالية العامة بإقليم كردستان".

وشهد الاجتماع "التباحث إزاء آخر مستجدات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، والذي من المؤمل أن يصوت عليه مجلس النواب الأسبوع المقبل".

وأكد رئيس حكومة الإقليم، بحسب البيان، "على الموقف الثابت لإقليم كردستان من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة بين الجانبين، ومنها ملف المستحقات المالية للإقليم استناداً إلى الدستور".

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