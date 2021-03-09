ذي قار:مدينة أور الأثرية ستبقى مضيئة

2021/03/09 | 17:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح فرع توزيع كهرباء ذي قار اليوم

الثلاثاء بأن مدينة أور الأثرية ستبقى

مضيئة ولا صحة عن عودة الظلام إليها بعد

سحب المولدات الكهربائية المغذية لها

عند إنتهاء زيارة بابا الفاتيكان.

وقال الفرع في بيان

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