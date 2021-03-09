الاستخبارات تطيح بقصاب داعش في نينوى

2021/03/09 | 17:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،

الثلاثاء، القبض على "القصاب" في داعش

بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للمديرية "تاكيدا لاستمرارها

بمطاردة ما تبقى من فلول داعش الارهابي

وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم

است

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