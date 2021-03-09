2021/03/09 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الجمهورية يصادق على قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا

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