انخفاض ملحوظ لمياه سد دهوك قياسا بالعام الماضي

2021/03/09 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة سد دهوك، عن انخفاض منسوب مياه السد بمقدار ثمانية أمتار قياسا بالعام الماضي.

وأوضح مدير السد وكالة، عبد القادر محمد صالح، في تصريحات صحفية ان قلة الأمطار التي سقطت في محافظة دهوك خلال العام الحالي، والتي وصلت حاليا إلى مئتين وأربعين مليماً، هي السبب في انخفاض منسوب المياه في السد الذي يعتمد على مياه الأمطار، إضافة إلى ينابيع قليلة کمصدر له، مضيفا أن مخزون مياه السد يصل حاليا الى خمسة وستين في المئة من قدرته الاستيعابية التي تصل إلى اثنين وخمسين مليون متر مكعب.

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