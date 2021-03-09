2021/03/09 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عن أمله بإنجاح مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في التوصل إلى حل نهائي وشامل للمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

جاء ذلك خلال اجتماع حول صياغة مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان للسنة الحالية، حيث اكد البارزاني الموقف الإقليم الثابت من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة بين الجانبين، ومنها ملف المستحقات المالية للإقليم استناداً إلى الدستور.

هذا واكد الاجتماع أهمية إعداد مشروع قانون موازنةً واقعيةً وشفافةً تعتمد على الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى جانب العجز المالي والنفقات الفعلية، بهدف تعزيز الشفافية في المالية العامة بإقليم كوردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني: نأمل بإنجاح مبادرة الكاظمي للتوصل إلى حل نهائي مع بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البارزاني: نأمل بإنجاح مبادرة الكاظمي للتوصل إلى حل نهائي مع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).