مكافأة مالية لعوائل ضحايا كورونا من منتسبي الصحة

2021/03/09 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على صرف مكافأة عشرة ملايين دينار لعوائل ضحايا كورونا. وذكر بيان لوزارة الصحة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناء على ما طرحه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي بشكل طارئ، صوت مجلس الوزراء على صرف مكافأة عشرة مليون دينار لعوائل ضحايا كورونا من منتسبي وزارة الصحة والبيئة". وأضاف البيان، أن "صرف المكافأة يأتي تقديرا لجهودهم من أجل سلامة المواطن والامن الصحي العراقي".

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