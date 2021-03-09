2021/03/09 | 17:11 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 9 مارس 2021 | 05:05 مساءً

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صحة الرصافة توضح تفاصيل الإصابات الـ521 الجديدة بكورونا

اعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، الثلاثاء، تسجيل 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكد شفاء 560 حالة جديدة.



وقال الساعدي، في بيان، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: 372 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية قطاع المدائن 42 حالة من خلال الرصد الوبائي .



قطاع الاستقلال 15 حالة من خلال الرصد الوبائي .



قطاع الاعظمية 13 حالة من خلال الرصد الوبائي قطاع النهروان 61 حالة من خلال الرصد الوبائي .



قطاع الشعب 77 حالة من خلال الرصد الوبائي قطاع بغداد جيدة 87 حالة من خلال الرصد الوبائي .



قطاع بلديات الثاني 21 حالة من خلال الرصد الوبائي قطاع الصدر 37 حالة من خلال الرصد الوبائي قطاع الرصافة 19 حالة من خلال الرصد الوبائي 149 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية 28 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 / حي الامانة / الجوار / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / 6 حالات في شارع فلسطين محلة / 510 / ساحة بيروت /المستنصرية / 503 / 502 / / 508 14 حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 / حي اور / 341 .



7 حالات في منطقة الزعفرانية توزعت على محلاتها 954 /953 .



7 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / قرب المستشفى 5 حالات حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة .



7 حالات في الحسينية محلة / 215 / 216 / الراشدية / حي الزهور / 221 / 6حالات في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ 312 / شارع 20 / 310 / 5 حالات في منطقة الكرادة محلة/ 930 / 909 / 901 / 17 حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : حسينية الجوادين / مقابل الامن العامة / 730 / 728 / 723 / 9 نيسان / 715 .



8 حالات في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703 .



5 حالات في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751 / .



4 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 730 .



3 حالات في منطقة الدورة محلة 840 / 808 .



3 حالات في منطقة الغدير محلة 710 / 711 .



3 حالات في كل من / المعامل 779 / العامرية / الدورة837/ الغزالية 665 / الكفاح 172 / زيونة محلة 714 .



وحالتين في كل من / الرئاسة 769 / الباوية / بارك السعدون 103 / واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 88148 توفي منهم 1463 للاسف فيما اكتسب الشفاء 80724 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5961 " ودعا الساعدي الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".



وثمّن "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس".



واعلن مدير عام صحة الرصافة، شفاء 560 حالة جديدة اليوم الثلاثاء الموافق9/ 3 / 2021من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 80724 حالة.



وقال الساعدي إن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 560 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة" واضاف ان "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية : 89 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر 56 حالة شفاء في منطقة المدائئن .



45 حالة شفاء في منطقة الحسينية .



49 حالة شفاء في منطقة البلديات .



43 حالة شفاء في منطقة الحبيبية .



41 حالة شفاء في منطقة الامين .



35 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين .



37 حالة شفاء في منطقة زيونة .



49 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى .



29 حالة شفاء في جانب صحة الكرخ 25 حالة شفاء في منطقة العبيدي .



واوضح الساعدي ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".



وتابع ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".



وافاد الساعدي بأن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 80724 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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