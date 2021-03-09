مجلس الوزراء يصوت على صرف مكافئة لهذه الشريحة

2021/03/09 | 17:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ صوت مجلس الوزراء في جسلته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على على صرف مكافأة عشرة ملايين دينار لعوائل ضحايا كورونا من منتسبي وزارة الصحة.وذكرت وزارة الصحة في بيان مقتضب، انه” بناءا على ماطرحه الوزير حسن محمد التميمي بشكل طارئ، صوت مجلس الوزراء على صرف مكافئة (عشرة مليون دينار) لعوائل ضحايا كورونا من منتسبي وزارة الصحة […]

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