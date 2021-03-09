العراق.. منح 10 ملايين دينار لعوائل ضحايا كورونا من كوادر ’’الجيش الابيض’’- عاجل

2021/03/09 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على صرف مكافأة مالية مقدارها 10 ملايين دينار عراقي لضحايا كورونا من منتسبي الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءا على ماطرحه وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، بشكل طارئ، صوت مجلس الوزراء على صرف مكافئة (عشرة مليون دينار) لعوائل ضحايا كورونا من منتسبي وزارة الصحة والبيئة، وذلك تقديرا لجهودهم من اجل سلامة المواطن والامن الصحي العراقي".

ودعت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق، مجلس النواب الى الاسراع في اقرار الموازنة، ومنح الجيش الابيض بكافة عناوينهم المخصصات التي تتناسب مع حجم التحديات والتضحيات.

وناشدت الوزارة في بيان، مجلس النواب إلى "الأسراع في اقرار الموازنة لغرض مباشرة خريجي الكليات والمعاهد المشمولين بقانون التدرج الطبي والصحي.



للاعوام 2018 - 2019 2019 – 2020 وذلك للحاجة الماسة لخدماتهم في المؤسسات الصحية ومجابهة جائحة كورونا".

وأشار بيان الصحة، إلى أن مواجهة الجاحئة "تطلبت استحداث الكثير من المراكز المخصصة لمجابهة جائحة كورونا في كافة محافظات العراق، و تعرض ابطال الجيش الابيض الى عدد كبير من التضحيات والاصابات والتي تهدد النظام الصحي وتعرضه لخطر الانهيار".

ودعت الوزارة، إلى "رفع التسكين عن ابطال الجيش الابيض بكافة عناوينهم و منحهم المخصصات التي تتناسب مع حجم التحديات والتضحيات".

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