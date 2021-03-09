محافظ نينوى: ليس لدينا امكانية لرفع الانقاض من الموصل القديمة

2021/03/09 | 17:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اكد محافظ نينوى نجم الجبوري ان الحكومة المحلية في المحافظة ليس لديها امكانية لرفع الانقاض من مدينة الموصل.وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /ان" الموازنة التي اقرتها الحكومة الاتحادية لمحافظة نينوى خجولة جدا ولاتتناسب مع حجم الدمار ورفع الانقاض الذي خلفته عصابات داعش الارهابية "مطالبا في الوقت نفسة الحكومة الاتحادية بزيادة التخصيصات المالية لمحافظة نينوى لانهاء رفع الانقاض بالكامل عن مدينة الموصل القديمة "/انتهى

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