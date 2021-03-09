النفط يتفوق على زاخو ونفط ميسان يكتفي بالتعادل

2021/03/09 | 17:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / تمكن فريق النفط من كسر سلسلة التعادلات بفوزه اليوم على فريق زاخو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في ملعب التاجي لحساب الجولة ٢٣ من الدوري الممتاز.وتقدم النفط بهدف مبكر في الدقيقة ٢٣ من الشوط الاول حمل امضاء الواعد صهيب رعد بعد ان حسن التعامل مع الكرة التي جهزها له حسام جاد الله سددها قويه لشباك محمد شاكر وانهى الشوط الاول بهذا الهدف .وشهد شوط المباراة الثاني ، تراجعا كبيرا من فريق النفط ما منح فريق زاخو افضلية واضحه وشن عددا من الهجمات الخطرة جوبهت ببساله وقتال دفاعي من لاعبي النفط ، وكاد زاخو ان يدرك التعادل من ركلة الجزاء التي منحت في الدقيقة 88 سددها امجد وليد تكفل القائم بابعادها ، لتنتهي المباراة بكسر سلسلة التعادلات وخطف ثلاث نقاط صعبة.ورفع النفط رصيده إلى النقطة ٣٤ في المركز السادس بينما تجمد رصيد زاخو عند النقطة ٣١ في المركز الثامن.تعادل سلبيوفي مباراة ثانية حسم التعادل السلبي مباراة فريقي نفط الوسط وضيفه الكرخ التي أقيمت في ملعب كربلاء الدولي لحساب ذات الدور ، حيث أهدر الفريقان عددا من الفرص التي سنحت لهما حيث أضاع محمود خليل ومنتظر رزاق لفريق الكرخ بينما أضاع نبيل صباح وعمر المنصوري ومحمود زعترة فرص نفط الوسط لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.ورفع نفط الوسط رصيده إلى ٣٦ في المركز الخامس بينما رفع الكرخ رصيده إلى النقطة ٢٨ في المركز التاسع.فوز مهموعاد نفط ميسان بفوز مهم وثلاث نقاط ثمينة من السماوة بفوزه بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الإدارة المحلية في السماوة لحساب الجولة ٢٣.وتقدم حسن عبد الزهرة في الدقيقة ١٦ من المباراة ما منحت المدرب الجديد عدي إسماعيل أريحية كبيرة في المباراة ليتقدم بهدف ثان عبر اللاعب مهند كريم في الدقيقة ٣٥ من المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم بهدفين دون رد.وفي الشوط الثاني قلص السماوة النتيجة بهدف أمجد سعد في الدقيقة ٥٥ لتنتهي المباراة بفوز نفط ميسان بهدفين مقابل هدف واحد.ورفع نفط ميسان رصيده إلى النقطة ٣٢ في المركز السابع بينما تجمد رصيد السماوة عند النقطة ١٨ في المركز الأخير./انتهى

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