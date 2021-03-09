العراق يرقص.. والمسيحيون ليسوا أقليات

2021/03/09 | 17:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجأة بدا العراق زاهيا بالألوان..براقا..جميلا..يغني ويرقص.فجأة صمتت أصوات صواريخ ميليشيات إيران..فجأة بدا العراق..سعيدا، لا صور لشهداء أمس، ولا لشهداء غد، ولا احتفالات بالموت، بل أمل بحياة أفضل مع زيارة بابا السلام، فرنسيس، ولقائه علي السيستاني، سيد الشيعة بدون ميليشيات، ولا صواريخ، ولا نووي.

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