2021/03/09 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على صرف مكافأة مالية لعائلات ضحايا جائحة كورونا من منتسبي وزارة الصحة.

وقال المجلس في بيان صحفي، إنه “بناءا على ماطرحه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي بشكل طارئ، مجلس الوزراء يصوت على صرف مكافئة (عشرة مليون دينار) لعائلات ضحايا كورونا من منتسبي وزارة الصحة والبيئة”.

وأكدت أن “القرار جاء تقديرا لجهودهم من اجل سلامة المواطن والامن الصحي العراقي”.

التالي

منذ 47 دقيقة

رئيس الجمهورية يصادق على قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا

منذ ساعتين

بارزاني يشرف على اجتماع خاص بمشروع قانون موازنة الاقليم

منذ 3 ساعات

مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في بغداد

منذ 3 ساعات

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

منذ 5 ساعات

موقف الحكمة من دعوة الكاظمي للحوار حقيقي

منذ 8 ساعات

تركيا تدين التفجير الذي استهدف الزائرين

منذ 19 ساعة

البرلمان يرفع جلسته الى يوم الاثنين من الاسبوع المُقبل

منذ 19 ساعة

بالوثائق..



رئيس البرلمان يوجه بإدراج مشروع قانون الموازنة يوم الاثنين المقبل

منذ 20 ساعة

قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا

منذ 20 ساعة

البرلمان يُصوت على تعديل قانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصوت على صرف مكافأة لعائلات ضحايا كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصوت على صرف مكافأة لعائلات ضحايا كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).