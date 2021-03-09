الداخلية تصدر توجيها بشان المعاملات التقاعدية المتأخرة الخاصة بالشهداء

2021/03/09 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، بحسم جميع المجالس التحقيقية والمعاملات التقاعدية المتأخرة الخاصة بالشهداء حصراً.

وقال الغانمي في بيان صحفي، إنه “مهما قدمنا لعوائل الشهداء سيكون قليلاً بحقهم، فالتضحيات الكبيرة التي بذلها الشهداء أمانة في اعناقنا، وعليه واكراما لهم وجهنا جميع تشكيلات ومفاصل وزارة الداخلية بحسم جميع المجالس التحقيقية والمعاملات التقاعدية المتأخرة الخاصة بالشهداء حصراً، وإنجازها خلال (٦٠) يومياً بعد إكمال إجراءات براءة ذمة الشهيد من اي متعلقات مالية”.

وأكد الغانمي، على “الاستمرار بالعمل بهذا القرار وسنتابع تنفيذه اولا بأول”.

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