10 مليون دينار… مكافأة لأسر ضحايا كورونا في العراق

2021/03/09 | 17:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NCC اعلنت وزارة الصحة ،اليوم الثلاثاء، صرف مكافئة تبلغ 10 ملايين دينار لعائلات ضحايا فايروس كورونا.وذكر بيان للوزارة تلقى “المركز الخبري” نسخة منه، انه “بناء على ماطرحه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي بشكل طارئ، صوت مجلس الوزراء على صرف مكافئة (عشرة مليون دينار) لعوائل ضحايا كورونا من منتسبي الوزارة تقديرا لجهودهم […]

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