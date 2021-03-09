السليمانية.. اقامة معرض فني بمناسبة يوم المرأة

2021/03/09 | 17:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن اطار فعاليات الـ 8 من اذار يوم المرأة العالمي، اقامت مؤسسة (ريد سن) وبالتعاون مع منظمة آسودة، في قاعة المتحف الوطني (أمنة سوورةكة) في مدينة السليمانية، معرضا فنيا لعدد من النساء، ضم 50 لوحة فنية شارك فيه 6 نساء، عبر عن معاناة وآلام وحياة النساء.

وقالت شهين محمد رئيسة منظمة ( ريد سن) الخاصة بتطوير النساء والفتيات لـ PUKmedia، ان بعض النساء المشاركات في المعرض الفني يعشن في اوضاع صعبةـ استخدموا الفن في مواجهة صعاب الحياة وعبور عقابتها، عبروا عن احاسيسهم ومعناتهم من خلال اللوحات الفنية، مبينة انهن يوصلن ما يجول في خاطرهن من خلال اللوحات لا يمكن ايصاله من خلال الكلمات.

الجدير بالذكر ان المعرض، الذي اقيم احتفاءا واستذكارا للـ 8 من اذار، يوم المرأة العالمي، تخلله توزيع الحلويات للسيدات والفتيات والضيوف الحاضرين فيه.

PUKmedia خاص

الصور/ فينوس توفيق

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