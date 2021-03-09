الذهب يرتفع 30 دولاراً مع تراجع العملة الأمريكية

2021/03/09 | 17:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 30 دولاراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هبوط عوائد السندات الأمريكية.

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