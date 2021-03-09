مجلس الوزراء يعلن صرف مكافأة (عشر مليون دينار)

2021/03/09 | 17:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على صرف مكافأة (عشر مليون دينار) لعوائل ضحايا كورونا من منتسبي وزارة الصحة والبيئة.

وقال وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي في بيان اليوم، (9 آذار 2021)، انه "بناءا على ما تم طرحه بشكل طارئ، مجلس الوزراء يصوت على صرف مكافأة (عشر مليون دينار) لعوائل ضحايا كورونا من منتسبي وزارة الصحة والبيئة".

وأوضح، ان ذلك جاء "تقديرا لجهودهم من اجل سلامة المواطن والامن الصحي العراقي".

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