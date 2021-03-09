الرئيس برهم صالح يصادق على قانون توفير واستخدام لقاحات فيروس كورونا

2021/03/09 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادقَ الرئيس العراقي، برهم صالح، على قانون توفير واستخدام لقاحات فيروس كورونا.

وقال صالح، خلال توقيعه على القانون، بحسب بيان نشره مكتبه، إن المصادقة تأتي لمواجهة مخاطر جائحة كورونا، والإسراع في توفير اللقاحات للمواطنين وحمايتهم من الآثار الناجمة عن هذا الوباء، وتمكين الكوادر الصحية والطبية في توفير المستلزمات الضرورية لعملية التطعيم.

هذا، وجاءت المصادقة على القانون، وفقاً للبيان، بعد تصويت البرلمان العراقي عليه ورفعه إلى رئاسة الجمهورية.

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