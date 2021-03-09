تعطيل الدوام الرسمي في بابل وديالى

2021/03/09 | 17:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت محافظتي بابل وديالى، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة احياء ذكرى استشهاد راهب ال البيت الامام موسى ابن جعفر “عليه السلام”.وقال محافظ بابل حسن منديل، في بيان، انه” بمناسبة استشهاد الامام الكاظم عليه السلام ولغرض فسح المجال للمواطنين لاداء مراسيم الزيارة ووفق الصلاحيات الممنوحة لنا.قررنا منح عطلة رسمية في محافظة بابل يوم […]

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