رواية (ماركس العراقي) ح 28 والأخيرة - عباس علي العلي

2021/03/09 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي بين الأزقة وقرب الجدران سرنا والعشرات مثلنا عين في السماء وأذان تترصد كل صوت قادم من قريب أو من بعيد وتحاشيا للسيطرات التي لا تعرف ماذا تريد منك أو ماذا تفعل والكل يشتم بنا (أيها الجبناء الخائفون تهربون وتتركوننا للمصير)، لغة الصمت الأبح وحدها من تفرض علينا شروط السلامة للعبور إلى أقصى حد ممكن يمكنه أن يوفر لنا ملجأ، خطوة خطوة وبحذر ربما هو من أوصلنا لأطراف المدينة وأخذنا أستراحة تريح الكبار والنس ......





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