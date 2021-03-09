عقوبة وتحقيق بحق مدير مصرف الرافدين في قضية فساد

2021/03/09 | 17:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أحيل مدير عام مصرف الرافدين، الثلاثاء، إلى التحقيق في قضية عقد مع شركة دفع إلكتروني.

وأصدر وزير المالية علي علاوي، 9 آذار/مارس، أمرًا وزاريًا يقضي بسحب يد حسين علي محيسن مدير عام مصرف الرافدين، وإحالته إلى التحقيق في قضية توقيع عقد مع شركة للدفع الإلكتروني دون استكمال الإجراءات القانونية.

كما نص الأمر، الذي صدر استنادًا إلى المادة (17) أولاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991، على تكليف بلال صباح حسين، مدير عام المصرف الصناعي، بتمشية أمور مصرف الرافدين لحين انتهاء التحقيق.

والقضية هي الثانية المرتبطة بمصرف الرافدين، إذ خضعت خولة طالب جبار المديرة السابقة للمصرف إلى التحقيق في قضية اختفاء نحو 6 مليارات دولار سحبتها شركة "كي كارد" من مصارف حكومية دون وثائق أو ضمانات.

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