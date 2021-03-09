2021/03/09 | 17:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



لحظة دهس متظاهرين في الناصرية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. لحظة دهس متظاهرين في الناصرية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. لحظة دهس متظاهرين في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).