2021/03/09 | 17:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اكد السياسي العراقي المستقل، سعد المطلبي، الثلاثاء، ان الحكومة لا تعمل وفق مبدا العدالة في تقسيم وتوزيع الثروات على المحافظات.

وقال المطلبي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” المشكلة التي تواجه اقرار الموازنة في الوقت الراهن توزيع الثروات على الاقاليم والمحافظات بشكل عادل ويضمن تساوي لكافة المكونات ومن دون تفاوت بين محافظة واخرى او اقليم ومحافظة”.

واضاف، ان” الاشكالية الاخرى التي لابد للحكومة العراقية حلها للتوصل الى حلول جذرية وفق مبدأ التفاهمات مع الحكومات المحلية لتتمكن من تذويب الاشكاليات الاخرى وتقديم بعض التنازلات للسير بالعملية السياسية الى بر الامان وعدم وضع حجر عثرة بطريقها”.

واوضح، المطلبي ان” تاخير الرواتب وقطعها ليست الا مشكلة جديدة تستحدثها الحكومة لنفسها لتشديد الازمة وتوسيع قاعدة المواجهة مع الشعب وبالتالي الدخول في متاهات عميقة تعقد المشهد وتؤخر مصالح البلاد”.

ونوه الى ان” اقرار الموازنة امر لابد منه وسيجري عاجلا او اجلا لكن ستكون فيها مشاكل كبيرة وضخمة اضافة الى انها ستولد مشاكل جديدة للحكومة على وجه الخصوص والشعب العراقي عموما”.انتهى / 25ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطلبي: التفاوت في تقسيم الموازنة سيولد مشاكل جديدة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطلبي: التفاوت في تقسيم الموازنة سيولد مشاكل جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).