صحة كردستان تتحدث عن قرارات جديدة مرتقبة.. الوضع الصحي في خطر

2021/03/09 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

كشف مدير عام ديوان وزارة الصحة في حكومة كردستان، خالص قادر، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الصحي داخل الاقليم في خطر كبير بسبب تزايد اصابات فيروس كورونا مع قلة التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية.

وقال خالص قادر، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الإصابات في الإقليم تتزايد بشكل كبير جدا وخاصة بالسلالة الجديدة، وهنالك قلة في الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وأضاف قادر، أن "اجتماعا للجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا سيعقد اليوم، وستصدر قرارات جديدة بناءً على المقترحات المقدمة من وزارة الصحة"، مستبعدا "الذهاب لحظر التجول بسبب الوضع الاقتصادي وتأثيرات ذلك على المواطن".

وأشارت مدير عام ديوان وزارة الصحة في حكومة كردستان، إلى أن "الوزارة مستمرة بإعطاء جرعات اللقاح على المواطنين وهنالك وجبة جديدة الينا من خلال تعاقدات وزارة الصحة تقدر بنحو 200 ألف جرعة، ونأمل في الوقت الحالي التزاما كبيرا من المواطنين".

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان اليوم الثلاثاء تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لبيان صادر عن الصحة فإن الإصابات الجديدة توزعت في : 162 أربيل، 56 السليمانية، 90 دهوك، 2 حلبجة، 3 كرميان، 12 رابرين.

وأضاف البيان ان 171 مريضا بالجائحة تماثلوا للشفاء: 75 في أربيل، 16 السليمانية، 74 دهوك، 6 رابرين، وفاة مصاب واحد بالوباء في محافظة اربيل ، بحسب البيان.

ومع اليوم، يصل إجمالي الإصابات إلى 111181 بينما تماثل من بينهم 104773 توفي 3542 مصابا منذ تفشي الوباء بالإقليم ولغاية الآن.

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