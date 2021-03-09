نقيب المهندسين بالبصرة يتحدث عن مشروع مهم لتحلية المياه وتوفير الكهرباء ينتظر اقرار الموازنة

2021/03/09 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة كشف نقيب المهندسين الزراعيين في محافظة البصرة، علاء البدران، الثلاثاء، عن مشروع مهم سيحد من ملوحة مياه المحافظة وتحليتها سيشرع العمل به خلال الأيام القادمة ، بعد التصويت على قانون الموازنة لعام 2021.وقال البدران في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "المشروع يتمثل بانابيب ناقلة تكون بموازات قناة البدعة التي تنقل المياه من قناة البدعة في محافظة ذي قار من منطقة الغراف الى محافظة البصرة، فيما هناك مشروع اخر يتتمثل بتحلية المياه البحرية والذي سينطلق المباشرة به خلال الأيام المقبلة ، ومن خلاله يمكن الحصول على الكهرباء ومليون لتر مكعب من المياه".وأضاف أن "المشروع ستستفيد منه اغلب المناطق في البصرة على اعتبار اغلبها متضرر من الملوحة البحرية ".وأضاف أن "هذا المشروع هو الوحيد الذي يمكن ان يكون استقرارا للمحافظة من ناحية تأمين المياه للمواطنين فضلا عن توفير الكهرباء، كذلك يمكن من خلاله الاستفادة منه في موسم الجفاف في حال تعرض نهري دجلة والفرات للشحة".وعن الانابيب القديمة قال البدران إن "محافظة البصرة بحاجة الى استبدال انابيب اكثر من 11 الف كيلو متر طولًا بمختلف الأقطار بحسب الدراسة التي قدمتها شركة جايكا اليابانية قبل 10 سنوات"، لافتا إلى أن "المبلغ المطلوب لانجاز هذا المشروع 11 مليار دولار ".

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