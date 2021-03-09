الحمامي يوضح غرق السفينة العراقية (ديلما) مع طاقمها في المياه الدولية لحوض الخليج العربي

2021/03/09 | 17:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / قال النائب عن محافظة البصرة " كاظم فنجان الحمامي تلقينا معلومات مفصلة ،عن غرق السفينة العراقية (ديلما) مع طاقمها، ليلة الأحد الماضية في المياه الدولية لحوض الخليج العربي.وأوضح الحمامي في بيان صحفي " انه تلقى معلومات عن غرق السفينة العراقية مباشرة من مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (MEMAC)، ومقره البحرين.مبينا " ان المعلومات تؤكد تعرض سفينة القطر العراقية (ديلما) للغرق في تمام الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الماضي ، وذلك أثناء قيامها بقطر الجنبية (الفارغة) (RPCO-5007) التي يبلغ طولها 49 مترا.منوهاً ان السفينة القاطرة انقلبت رأسا على عقب في المياه الدولية قبالة السواحل السعودية في الموقع المؤشر في الخارطة المرفقة بخطوط الطول والعرض" “09 ‘19 °27 شمالا ، “01‘48°050 شرقا.مشيرا الى ان زوارق خفر السواحل السعودية سارعت لنجدة طاقمها المؤلف من أربعة أشخاص في عصر يوم الحادث.وهم كل ( - علي عبد المجيد شلال.- علاء نعيم عبود.- عزت إبراهيم خليل.-حازم زكير عبود) .وأشار الحمامي الى ان الدوريات الساحلية السعودية نقلت الطاقم الى اليابسة لتلقي العلاج، وهم الآن في ضيافة المملكة.بينما ابتلع البحر السفينتين (القاطرة والمقطورة).موضحا ان نتائج التحقيق الابتدائي أظهرت ان القطعتين البحريتين غير مسجلات رسميا في السجلات العراقية، وغير مسجلات في مواقع التسجيل الدولية، لكنها تعود لمالك عراقي، وتُعد من السفن المتهالكة (غير المصنفة).وأكد الحمامي ان نتائج التحقيق أظهرت ايضا ان السفينة المنكوبة غادرت ميناء الفاو (قيد الإنشاء) في طريقها الى (دبي) ومن ثم التوجه الى إيران لجلب الحجر والحصى.وناشد وزارة الخارجية بضرورة تجاوز العقبات الروتينية والإسراع بتسهيل عودة الطاقم الى البصرة ومن دون تأخير./انتهى

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