واسط تطالب وزارة التجارة بصرف مستحقات/25/ الف مزارع

2021/03/09 | 17:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ جددت الحكومة المحلية في واسط مطالبتها لوزارة التجارة بصرف المستحقات المالية للمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشعير في المحافظة.وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان اعلامي :" نجدد مطالبنا بضرورة حسم موضوع صرف مستحقات الفلاحين المتأخرة منذ مايقارب 10 اشهر ، والمتبقي منها اكثر من/100 / مليار دينار كديون بذمة وزارة التجارة ، وهي حقوق لاكثر من /25/ الف مزارع وفلاح ".واضاف :" لقد تسبب هذا التأخير بمشاكل اقتصادية انعكست على واقع المحافظة والمستوى المعيشي خاصة للمواطن الذي يمتهن اكثر من 60٪ من أبنائه مهنة الزراعة، اضافة الى ما نتج عنه من كساد في الاسواق وازدياد المشاكل الاجتماعية وكثرة المشاكل والنزاعات وقلة العمل ، بالاضافة إلى ما قد يلحقه تأخر صرف الاموال من ضرر متوقع على موسم التسويق الجديد ما لم تصرف كامل مستحقات العام الماضي ، فقد يضطر المزارع مكرهاً إلى بيع محاصيله للتجار او لغير المنافذ الحكومية ولو بأسعار أقل بكثير من قيمتها ، كون المزارع قد فقد الثقة بالحكومة".واشار المياحي الى ان :" الموسم التسويقي الذي يبدأ بعد اسابيع من الآن نحذر من فشله، بسبب عزوف المزارع الواسطي عن تسويق محاصيله لمنافذ وزراة التجارة ، كون أغلبهم قد يضطر لبيعها مقدماً ، لغير المنافذ الحكومية، من أجل الحصول على مبالغ نقدية يسدد بها ما تترتب عليه من ديون منذ أكثر من عام ، أثقلت كاهله "./إنتهى

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