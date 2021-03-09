واشنطن تطالب طهران بإجابات

2021/03/09 | 17:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، السلطات الإيرانية إلى "تقديم إجابات موثوقة وصادقة" بشأن مصير منتسب مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق و"الزوج المحبوب والأب والجد، بوب ليفنسون".

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