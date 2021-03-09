الصحة: تسجيل 4610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة

2021/03/09 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي اليومي وحصيلة الإصابات والوفيات اليومية والإجمالية بفيروس كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة إن مختبراتها سجلت أربعة آلاف وست مئة وعشر إصابات جديدة بفيروس كورونا، واثنتين وعشرين حالة وفاة، وتماثل ثلاثة آلاف وست مئة واثنين وتسعين مصابا للشفاء في عموم العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات الكلية بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الجائحة وصل إلى سبع مئة وخمسة وثلاثين ألفا وست مئة وست وعشرين حالة، في حين ارتفع إجمالي عدد الوفيات الكلي إلى ثلاثة عشر ألفا وست مئة وثماني عشرة حالة.

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