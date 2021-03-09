نواب بابل يجمعون التواقيع لإقالة محافظ بابل بالوكالة

2021/03/09 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر برلمانية عن قيام نواب محافظة بابل بجمع تواقيع برلمانية تطالب بإنهاء تكليف المحافظ بالوكالة حسن منديل.

المصادر قالت ان طلب نواب محافظة بابل سيقدم في الساعات المقبلة الى رئاسة مجلس النواب، والى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبينة ان حراك النواب يهدف الى منع تكرار ما رافق الاحتجاجات الشعبية في محافظة ذي قار المطالبة بإقالة حكومتها المحلية، والتي شهدت سقوط عدد من الضحايا والمصابين خلال الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

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